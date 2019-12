A 2 JOURS DE LA PRESIDENTIELLE : Des personnalités appellent au calme

A la veille de l’élection présidentielle du 12 décembre, dix-neuf (19) personnalités nationales ont lancé, ce mardi, un appel au calme et à la retenue « pour préserver la communion dans cette épopée rassembleuse par son pacifisme et son prestige large et avéré. » Parmi les signataires figurent : l’ancien ministre des affaires étrangères Ahmed Taleb Ibrahimi, l’ancien chef du gouvernement Ahmed Benbitour, l’ancien ministre de la communication Abdelaziz Rahabi et l’avocat et militant des droits humains Me Mostefa Bouchachi… « De larges couches du peuple algérien continuent de refuser le déroulement d’élections dans les circonstances actuelles marquées par de vives tensions. Les grandioses marches hebdomadaires des mardis et vendredis, en sont la démonstration tout comme elles portent de façon réitérée des messages contre la monopolisation du pouvoir et l’autoritarisme imposé à la vie politique. La démarche du pouvoir marquée par la fermeture d’espaces de libre expression, les entraves à l’exercice des libertés, l’arrestation et l’incarcération d’activistes politiques et de manifestants pacifiques, la dénaturation des réalités et des évidences n’a pas suscité d’adhésion populaire à cette politique’’, ont-il affirmé. Dans notre déclaration du 15 octobre 2019, ont-ils ajouté, nous avions exposé notre vision de l’approche de la solution politique consensuelle. Celle-ci, faut-il le rappeler, doit impérativement passer par des mesures d’apaisement de nature à favoriser un dialogue national, sérieux et global afin d’aboutir à un consensus de nature à mettre fin à l’ère des désignations et des cooptations. Il est regrettable de constater que notre déclaration, tout comme les initiatives précédentes de personnalités nationales, de forces politiques et sociales, n’a pas trouvé d’écho auprès des tenants du pouvoir. En dépit de tout cela, notre sens patriotique et notre attachement profond à notre grand peuple nous appellent à rester engagés à ses côtés dans l’expression de nos positions de soutien à ses aspirations et à ses préoccupations.