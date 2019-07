8EME SURETE URBAINE DE MOSTAGANEM : Arrestation de trois mineurs pour cambriolage

Les éléments de la police judiciaire relevant de la 8eme sureté urbaine près de la sureté de la wilaya de Mostaganem ont réussi à l’arrestation des trois mineurs qui avaient tenté de voler les objets d’une maison dans la banlieue de Mostaganem, a-t-on appris de sources sécuritaires. En effet, la genèse de cette affaire remonte à la semaine dernière, dans la nuit, aux environs de 23 heures, après que les policiers aient reçu des renseignements à travers le numéro vert, 1548 rapportant qu’une bande de malfaiteurs tentait de pénétrer dans une maison pour la cambrioler. Agissant immédiatement, les mêmes éléments se sont rendus sur les lieux et ont contacté le propriétaire qui a ouvert la porte pour permettre aux policiers de rentrer et d’arrêter les écumeurs avec la saisie d’un ensemble d’articles et d’objets de la maison, objet de vol. Il s’agit entre autre de trois mineurs âgés entre 16 et 17 ans. Pour le délit de vol dans une habitation, un dossier judiciaire a été établi contre les individus. Ces derniers ont été présentés devant l’instance judiciaire du tribunal de Mostaganem.