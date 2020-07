82 CAS DE COVID-19 ENREGISTRES EN 24 H : Nouveau record de contaminations à Oran

La wilaya d'Oran a enregistré un nouveau record avec 1909 cas (+82) cas. Le message du Conseil scientifique est clair : attention au relâchement. Les spécialistes en appellent à la responsabilité de tous. Le risque d'une deuxième vague épidémique est réel, peut-être même avant la fin de l'été. L'ensemble des plages du littoral Oranais sont envahies par les estivants qui sont nombreux à se retrouver sur le sable comme à Bouisville ou Kristel, et ce, malgré l'interdiction des plages .Le risque des épidémies est toujours possible. "Nous, ça nous inquiète beaucoup par ce qu'on essaye de s'isoler, mais il y a toujours des personnes qui viennent autour", déplore une femme. Avec le déconfinement et la fin des plages dynamiques, certains ont repris leurs aises et oublié, le temps des vacances, les gestes barrières. Cette famille a par exemple des masques, mais ne les porte pas. "On respire un peu la liberté", reconnaît une femme qui profite de la plage sans masque. Le Conseil scientifique a prévenu en Algérie : si les mesures de distanciation, les gestes barrières, et le confinement. Ne sont pas respectés, le risque d'une augmentation des cas est toujours possible.