80 PERSONNES ONT QUITTE LES HOPITAUX : Les cas de guérison augmentent à Oran

La situation sanitaire au niveau de la wilaya de la wilaya d'Oran en ce qui concerne le coronavirus continue de susciter de l’espoir et ce, avec le nombre de guérison qui a atteint plus de 56 personnes, après que 80 patients aient déjà quitté les différentes structures sanitaires de la wilaya d'Oran notamment au CHUO et l'EHU . D’ailleurs, le chiffre en question a été communiqué par la cellule de communication de la DSP d'Oran dont un grand nombre d’entre eux ont suivi un traitement par le protocole de la chloroquine. Le service continue à traiter les cas porteurs du Covid19 avec de la chloroquine, avec l'espoir d'avoir autant de guérison, surtout que des résultats encourageants et satisfaisants apparaissent des les premiers jours du traitement pour la plupart des cas. D’autres malades sous traitement se trouvent dans un très bon état (tous les symptômes ont disparu). Ces derniers seront dépistés une autre fois avant de les libérer. Avec prés de 181 cas et 13 décès la wilaya d’Oran est classées troisièmes après les wilayas de Blida et d’Alger en ce qui concerne le nombre de cas de coronavirus, selon la carte épidémiologique, publiée sur le site du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Le premier cas de coronavirus a été confirmé à Oran le 18 mars par les services de la santé. Actuellement les cas de coronavirus sont pris en charge au niveau de l’établissement hospitalo-universitaire du 1er Novembre 1954 EHU, USTO et au niveau du centre hospitalier universitaire d’Oran Dr Benzerdjeb. Avec une douzaine de personnes rétablies et ayant quitté le service de pneumologie de l’EHU 1er novembre, le nombre total des personnes qui ont quitté les hôpitaux est estimé à 80. Toutefois le meilleur traitement efficace est d’observer les mesures préventives auxquelles ont appelé les pouvoirs publics, notamment le respect du confinement. Toutefois, le meilleur traitement efficace est d'observer les mesures préventives auxquelles ont appelé les pouvoirs publics, notamment le respect du confinement. Depuis l'apparition de la maladie au 23 avril, 181 cas de Covid-19 et 13 décès ont été enregistrés, à Oran. Cela dit, l’élan de la solidarité continue de marquer la vie quotidienne à Oran avec un grand nombre d’associations et des organisations qui sont mobilisés pour venir en aide aux familles nécessiteuses.