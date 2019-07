80% NATURALISES FRANÇAIS : 20 000 Algériens ont obtenu la nationalité d’un Etat de l’UE

L’Algérie occupe le 10e rang mondial en termes de citoyens ayant obtenu la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne (UE). En effet, ils sont quelque 20 146 Algériens à acquérir la nationalité d’un des Etats membres de l’UE en 2017. Selon le rapport de l’Office statistique de l’Union européen (Eurostat), publié mardi 23 juillet 2019, les citoyens algériens se positionnent en 10e place mondiale des personnes ayant obtenu la nationalité d’un des pays européens, dont 80.8% sont naturalisés Français. Ce qui renseigne de la forte concentration de la communauté algérienne en France. Sur un total de 20 146 citoyens algériens naturalisés, 5.7% d’entre eux ont obtenu la nationalité italienne, 4.9% la nationalité espagnole, britannique et belge. Les Algériens arrivent en 2e position derrière les Marocains, dont 67848 personnes ont acquis la nationalité italienne (33.4%), espagnole (25.2%) et française (24.6%). Notons que 13 515 Syriens sont devenus désormais des citoyens européens, essentiellement Suédois (63.9%) et Allemands (18.3%). Sur un total de 12 551 ressortissants tunisiens naturalisés, 56.1% d’entre eux ont obtenu la nationalité française et 25.4% la nationalité italienne.