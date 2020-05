80% DES ENTREPRISES SONT A L'ARRET : Plus de 300.000 travailleurs sont en chômage technique à Oran

Le secteur du bâtiment en Algérie est en pleine crise. Durement affecté par la crise financière et la baisse de la commande publique, le secteur du BTPH est touché de plein fouet par la pandémie du coronavirus.« Tout le monde est à l’arrêt. Toutes les entreprises sont bloquées et 80% d’entre elles ont mis la clé sous la porte. Même celles en activité fonctionnent avec un service minimum.», a indiqué le président du Collège national des experts architectes (CNEA), Abdelhamid Boudaoud. Le président du CNEA a affirmé que « tous les bureaux d’études ont mis la clé sous le paillasson en raison plus particulièrement de la pandémie du Coronavirus », précisant que « personnellement, j’ai été obligé de fermer mes chantiers et libérer les travailleurs dont le nombre avoisine les deux cents depuis le début mars».M. Boudaoud estime que « l’Etat a délaissé le secteur du bâtiment alors que l’économie d’un pays est basée sur le bâtiment. En Algérie, nous sommes arrivés à cette situation car nous avons toujours travaillé avec le mensonge».Dans le secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH), environ 300.000 travailleurs sont au chômage technique et plus de 4.000 entreprises sont à l’arrêt. A ce propos, M. Boudaoud a souligné qu’ « avec la crise et le confinement sanitaire, ces chiffres, ont doublé ».