7EME EDITION DU FESTIVAL NATIONAL DU MELHOUN : 34 artistes au rendez-vous

Pas moins de 16 poètes du « chai’ir chaabi »,sept (7) interprètes de la chanson « Bedoui et onze (11) interprètes de la chanson « chaâbi » vont participer à cette 7ème édition du festival national de la poésie du genre « Melhoun » ;ce dernier étant dédiée au maitre de la poésie soufie, « Sidi Lakhdar Benkhelouf » qui se déroulera du 25 au 27 septembre 2019 à Mostaganem, au niveau du théâtre national « si Djillali Benabdelhalim », sis à la cité des 400 logements. Dans une conférence de presse ,ayant réuni divers journalistes et animée par le Commissaire de ce festival, en l’occurrence, M. Abdelkader Bendaâmache, a indiqué que cet événement est placée sous le signe de « l’apport du poète du melhoun dans l’écriture de l’histoire ».En ce sens, il a précisé d’emblée que l’option de la qualité a été murement choisie pour imprimer une valeur ajoutée à caractère culturel à un tel festival attendu par une élite d’hommes de lettres et artistes interprètes de la chanson « Chaabi » et « Bedoui Oranais ».A cette occasion, il sera rendu un grand hommage à deux grands poètes du terroir et il s’agit du poète, peu connu du grand public et quelque peu marginalisé par les élites culturelles : le défunt « Belkacem ould Saïd » ,considéré à juste titre comme un homme que l’on peut ranger parmi les plus grands poètes morts sans avoir connu de considération, à la mesure de sa stature. Le second hommage sera rendu également au grand poète prolifique, feu « Zerrouk Daghfali » décédé en 2008 en laissant derrière lui, un capital estimé à 200 poésies de « chi’ir malhoun ».