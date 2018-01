70EME CIEAEM « MATHEMATIQUES ET VIVRE ENSEMBLE » : Congrès international des Mathématiques à Mostaganem

Mostaganem renoue avec les manifestations d’envergure ayant une résonnance au niveau mondial et c’est ainsi que nous avons appris de sources sures et concordantes que la capitale du Dahra serait prochainement le siège d’un congrès international des mathématiques. Dans les faits, c’est une Conférence qui s’inscrit dans le cadre de l’étude et l’amélioration de l’enseignement des mathématiques. C’est la 70ème Edition de la CIEAEM qui est placée sous le thème « Mathématiques et Vivre Ensemble » et devant se tenir à Mostaganem du 15 au 19 juillet 2018, au niveau du siège de la Fondation « Djanatou el Arif », sise à la vallée des Jardins (Debdaba).Cette manifestation mondiale est organisée par la CIEAEM Commission internationale pour l’étude et l’amélioration de l’enseignement des mathématiques conjointement avec l’Université Abdelhamid Benbadis, de Mostaganem, AISA ONG Internationale et la Fondation « Djanatou Al Arif ». Les inscriptions (avec les frais réduits) sont jusqu’au 30 avril 2018 et prennent fin, le 31 Mai 2018.Pour rappel, cette dernière avait déjà accueilli, au mois de septembre 2016, la cérémonie de remise des prix « Emir Abdelkader » pour la promotion du vivre-ensemble et la coexistence pacifique en Méditerranée et dans le monde.