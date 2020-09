70 personnes arrêtées à l’hôtel Sheraton d’Oran

Plus de 70 personnes, dont 30 femmes, ont été interpellées et arrêtées par les services de sécurité de la wilaya d’Oran lors d’une fête organisée à l’hôtel Sheraton d’Oran. Selon le site Algérie360, qui cite des sources locales, les éléments de sécurité d’Oran ont arrêté mardi soir, suite à des informations parvenues aux services de Police d’Oran, plus de 70 personnes, dont 30 femmes, qui faisaient la fête à l’hôtel Sheraton. Les informations faisaient part de la reprise des activités du club de l’hôtel en question, malgré les restrictions relatives aux mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus. Les éléments de la police ont mené une perquisition dans l’hôtel durant la nuit, équipés de caméras afin d’enregistrer les faits. Une fois à l’intérieur du club, les policiers ont arrêté tous ceux qui s’y trouvaient. Les mis en cause ont été transférés au quartier général de la police et ont été traduits devant le procureur de la République, après une première déposition auprès des policiers. Le procureur de la République a prononcé la libération des prévenus, et a ordonné des sanctions à leur encontre pour « violation des mesures de quarantaine ». Toutefois, la décision des gérants de l’hôtel Sheraton reste en attente.