70 marocains empêchés d’embarquer vers la Tunisie

Dans un fait inexpliqué, les responsables de la compagnie aérienne tunisienne Tunisair ont empêché plus de 70 marocains d’embarquer vers la Tunisie à partir de l’aéroport Houari Boumediene à Alger sans avertissement ni préavis. La chaîne Ennahar Tv qui a diffusé l’information, a donné la parole à ces citoyens marocains qui étaient en Algérie de manière légale et qui ont souhaité partir en Tunisie pour juste sortir du territoire et renouveler leur séjour en Algérie, qui a atteint sa limite qui est de 90 jours. Ces marocains voulaient pour la plupart quitter le sol algérien pour une période courte de 3 à 5 jours en Tunisie pour valider leur séjour en Algérie. Visiblement les autorités tunisiennes n’ont pas apprécié que ces citoyens marocains fassent de la Tunisie une zone de transit ou d’escale juste pour renouveler leurs séjours et travailler en Algérie.