7 FONCTIONNAIRES DEVANT LE JUGE A TIARET : Scandales en série à l’APC de Frenda

Nos sources ajoutent que ces employés ont répondu aux graves accusations retenues contre eux dans une affaire de faux et usage de faux, ainsi que la falsification d'un document officiel. En effet, l’affaire a été déclenchée suite au passage des éléments de la police urbaine, relevant de la sûreté de daïra de Frenda, qui lors d'une patrouille d'inspection, au niveau de la cité"440 logements" ont interpellé une personne qui entamait certains travaux de construction sur un lot de terrain et lui ont demandé les pièces de justification. Ce dernier, leur a remis un document justifiant son passage à la construction de son lot, cependant après d'intenses investigations, appuyées par des correspondances parvenant aux instances concernées, et faisant part de la non-légalité des pièces fournies, les éléments de la police d'urbanisme, ont découvert que la pièce fournie par la personne en question, était un faux document administratif et aussi entaché d'irrégularités en impression. A ce titre, les 7 membres des services d'urbanisme, relevant de l'A.P.C de Frenda, ont été entendus par la police, ainsi que 2 citoyens témoins. Selon nos sources, les membres du bureau d'urbanisme sont restés de bois devant les questions du juge, tant que les preuves de faux et usage de faux, étaient irréfutables et le verdict sera annoncé pour la semaine prochaine. Par ailleurs, ces mêmes services ainsi que les membres du guichet unique et aussi certains membres de l'exécutif ,dont le maire, ont été entendus par les enquêteurs de la police judiciaire dont deux affaires distinctes .La première affaire ,est relative au morcellement illicite d'une parcelle de terre et la 2eme affaire touche la falsification d'un procès-verbal, relatif à l'assemblée générale de l'équipe de Football F.C.B.F ,de la ville de Frenda. Deux dossiers explosifs, où comparaitront plus de 20 personnes devant le tribunal de Frenda.