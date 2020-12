7 CAS DE COVID AU LYCEE ‘’ENAL SID AHMED’’ A SIDI BEL ABBES : Le wali ordonne la fermeture d'une salle de classe

Conformément aux prérogatives dont il jouit et lesquelles sont dictées par la réglementation en vigueur, le wali de Sidi Bel Abbès, Mr Mustapha Limani, a ordonné aux premiers responsables du lycée Enal Sid Ahmed, de fermer immédiatement une salle de classe où 7 cas de Coronavirus, y ont été enregistrés. Des élèves et des professeurs auraient été infectés, rapporte une source autorisée. Cette décision a donc été prise par mesure de prévention, en attendant la confirmation de cette infection par les services concernés du secteur. Cette annonce ayant fait le tour d'horizon, n'a tout de même suscité que des sentiments de peur et de craintes parmi la population, l’association des parents d'élèves et les membres du syndicat en activité. Tout en s'interrogeant sur les raisons de cette contamination, des observateurs dénoncent vraisemblablement le non-respect, au sein du prestigieux lycée, du protocole sanitaire de désinfection ou de l'absence des moyens de prévention nécessaires.