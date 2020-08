690 MILLIARDS DE CTS POUR 377 PROJETS A TIARET : Le wali rassure les habitants des 587 zones d'ombre

Dans ce contexte, le wali dira que l’opération de recensement a pris ses débuts en mois de février, jusqu'à mi-mars, dans des conditions difficiles avec l'apparition de la pandémie du COVID 19 et en dépit de ces circonstances, on a recensé 587 zones d'ombre au niveau de 42 communes reparties à travers le territoire de la wilaya de Tiaret, soit une population estimée à 156.000 habitants des zones d'ombre et dans ce sens, précise le wali, quelque 2012 projets ont été proposés dont 377 sont en cours de réalisation et les sources d'approvisionnement financier sont assurées et que les directeurs d’exécutif, les chefs de daïra ainsi que les maires ont été instruits à revaloriser des montages financiers pour assurer la réalisation des projets, qui étaient inscrits et suite à certaines conditions, n'ont pas été réalisés ,ajoute le wali. Ces projets s'envisagent dans le raccordement en eau potable,,l'assainissement et l'électricité et parmi ces 377 projets, 33% ont été destinés au désenclavement dont faisaient objet les 587 zones d'ombre recensées. Ces projets ont été réalisés en temps opportun et dans des délais oscillant entre 2 et 4 mois, fait rappeler le wali qui ajoute que 99% seront livres avant la fin 2020, en signalant que 100 projets ont été livrés,116 autres sont en cours de réalisation,161 seront livrés dans les prochains jours et 205 projets seront achevés avant la fin de l’année en cours. Abordant le volet relatif au secteur de l’éducation, le wali dira que des travaux d'entretien et de réfection ont touché plusieurs établissements scolaires en mettant l'accent sur le recours aux énergies renouvelables à savoir l’énergie solaire et le gaz propane en s’écartant du recours au mazout et ce pour la préparation de la rentrée scolaire dans des conditions très favorables et adéquates aux enfants. Faudrait-il rappeler qu'une enveloppe de 96 milliards de centimes a été débloquée pour répondre aux préoccupations des habitants des zones d'ombre, soit une population de 53.000 personnes, et cette enveloppe, dira le wali, a été destinée à la réalisation de pistes, au raccordement en eau potable et à l’électrification rurale ainsi que la réalisation des canalisations d'eaux usées. Par ailleurs, le volet de l'habitat rural a été à l'axe du souci du wali, qui dira que 450 citoyens ont bénéficié de la 1ère tranche et que 870 aides iront à ceux qui ont achevé la 1ere tranche de réalisation de l'habitat rural en informant l'opinion publique que la wilaya de Tiaret bénéficiera d'autres programmes inscrits en agenda du gouvernement et qu'actuellement les services concernés mènent une opération de traitement des dossiers. En somme, l’administration de la wilaya de Tiaret, est à pied d'œuvre pour revaloriser le cadre de vie des habitants des zones d'ombre et aussi œuvrer à "l'effacement" des écarts qui existent entre les zones d'ombre dans des desseins de rehausser la notion de citoyenneté.