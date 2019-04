66.000 FAMILLES NECESSITEUSES RECENSEES : 30 milliards de centimes pour le Ramadhan à Oran

Au total 66.000 familles nécessiteuses bénéficieront de chèques d'une valeur de 6.000 dinars. Les aides en numéraires seront versées, selon le chef de l'exécutif aux comptes CCP des bénéficiaires à partir du 15 avril en cours. Cette décision avait été prise en fait par le Conseil des ministres du mois de juin 2018 pour en finir avec les chaînes, garantir l'arrivée de l'aide à ses véritables bénéficiaires et préserver la dignité des citoyens nécessiteux. Cette aide sera versée aux nécessiteux qui ont été identifiés par catégories. La première catégorie qui vient en tête de la liste, est celle des familles sans revenus, suivies des familles dont le revenu est inférieur ou égal au Smig (18.000 DA) et composées de 4 membres. La dernière est destinée aux familles dont le revenu est inférieur ou égal à 24.000 DA, composée de 5 membres. Autre bonne nouvelle pour ce mois sacré est la révision à la hausse du nombre des restaurants ‘’Rahma’' destinés aux personnes en difficulté qui devra passer à 15 au lieu de 11. De son côté, la direction des affaires religieuses et des wakfs contribue, avec plus de 10.000 colis alimentaires représentant des dons de bienfaiteurs et de différentes associations et entreprises publiques et privées. Par ailleurs, l'on nous informe l'ouverture de 15 restaurants ‘’Rahma’’ au lieu de 11 au niveau des communes de la wilaya d'Oran, notamment au chef lieu d'Oran, Ain El Turck, Arzew, Bethioua et Mers El Hadjadj.