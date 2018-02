62EME ANNIVERSAIRE DE L'UGTA : Une commémoration sur fond de crise

La célébration du 62ème anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) intervient cette année dans un contexte marqué par la poursuite des efforts de l'Etat pour préserver les acquis socio-économiques des travailleurs, notamment en période de crise financière qui secoue l'Algérie depuis fin 2013 suite à la chute des prix des hydrocarbures. Cette célébration intervient au moment où la Centrale syndicale s'est imposée comme un acteur incontournable dans la vie de l'entreprise nationale, mais aussi en tant que partenaire du dialogue social qui réunit de façon régulière le Gouvernement, les organisations patronales et l'UGTA dans le cadre de la Tripartite. Elle coïncide également avec la persistance des mouvements de grève, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé où une contestation sociale est toujours en cours avec la formulation de diverses revendications socioprofessionnelles. L'UGTA avait signé, au mois de décembre dernier, avec le Gouvernement et le Patronat, la Charte sur le Partenariat sociétaire visant «la relance et la diversification de l’économie nationale» dans une démarche consistant «à mobiliser des ressources financières pour la réalisation de projets d'infrastructures publiques, provenant d'opérateurs privés ou publics, algériens principalement, qui bénéficieront des revenus générés par l'exploitation de ces infrastructures».