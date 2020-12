60EME ANNIVERSAIRE DU 11 DECEMBRE 1960 : Mostaganem commémore l’évènement

Ont participé à ce grand évènement historique de la révolution Algérienne, le wali de Mostaganem, M. Aïsa Boulahya,, le secrétaire général de la wilaya, le P/APW, le P/APC, les autorités civile et militaire, les élus locaux. La commémoration qui a été animée par la levée des couleurs nationales, l’hymne national ainsi que le dépôt de gerbes de fleurs, a eu lieu à la place de la résistance. Les présents à la cérémonie ont récité la Sourate ‘’El Fatiha’’ à la mémoire de nos valeureux martyrs. Pour rappel, comme toutes les villes d’Algérie, Mostaganem avait pris part à cette manifestation, où le Chahid Belaroussi Mohamed coiffeur de par sa profession à Tigditt, ayant pris part à cette glorieuse manifestation, est tombé sous les balles assassines de l’armée française à la route du port de Mostaganem. Comme chaque année, à pareille date, les Mostaganémois à l’instar de tous les citoyens du pays se rappellent et commémorent, avec fierté, l’anniversaire des glorieuses manifestations pacifiques du 11 décembre 1960, qui se sont déroulées dans plusieurs villes du territoire national, après plus de 6 ans de guerre, de sacrifices, de combats, de luttes acharnées pour chasser l'intrus colonial.... C'est pour exprimer leur soutien au FLN et au GPRA, déjouer les plans du général De Gaulle, briser le rêve des colons Français et accélérer l'entame des négociations officielles entre le GPRA et le gouvernement français. C'est ainsi que, toutes les catégories sociales Algériennes, bravant la mort et les forces coloniales qui leur faisaient barrage, ont manifesté en cette journée mémorable, inoubliable, racontée par des personnes, encore en vie, ayant vécu l'évènement.