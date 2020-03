6 DEALERS ARRETES A TISSEMSILT : Saisie de psychotropes et plus d’un kg de kif

Six dangereux trafiquants ont été arrêtés ces derniers jours par les éléments de la police judiciaire de Teniet-El-Had au nord de Tissemsilt lors d’une opération réussie organisée spécialement à cet effet apprend-t-on auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. En effet, agissant sur information, les éléments de la police judiciaire ont réussi à mettre la main sur six jeunes trafiquants de drogue âgés entre 20 et 40 ans dans la ville de Teniet-El-Had en possession d’une quantité de (1090) grammes de kif traité destiné à la commercialisation et de (1733) comprimés de psychotropes. L’opération a permis de saisir sept téléphones portables et une somme d’argent évaluée à 76 millions de centimes, ainsi qu’une voiture utilisée dans ce commerce qui avait choisi le tronçon entre Tissemsilt et la wilaya de Ain Defla. La même source précise que les mis en cause ont été présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal de Teniet-El-Had qui les a écroué pour détention de stupéfiants à l’effet de la commercialisation et constitution d’un groupe de malfaiteurs en attendant leur comparution devant le juge …….