58EME ANNIVERSAIRE DU 11 DECEMBRE 1960 A MOSTAGANEM : Une place publique inaugurée à titre commémoratif

Ce jour-là reste inoubliable et a vu les citoyens de tout bord, bravé l’oppression du colonialisme et en occupant les rues à mains nues avec comme seul arme pour se défendre l’emblème national et clamer haut et fort ‘’Algérie algérienne ‘’ pour contrer l’hypothétique phrase du général De Gaulle Algérie française le 06 juin 1958. La manifestation a été d’une ampleur telle que la classe politique française s’est rendu compte que l’indépendance de l’Algérie est devenue inéducable et que l’Algérie ne sera jamais française car un peuple qui a su fabriquer des milliers de drapeaux en parfaite clandestinité , finira un jour ou l’autre par arracher son indépendance et les tirs sans sommation n’ont pu stopper ce déferlement populaire où après que chaque algérien tombait, un autre reprenait de suite l’emblème pour continuer à manifester . En cette occasion, le wali après le levée du drapeau à la place des martyrs, a inauguré une place publique dans la cité des 400 logements donnant une vue sur le port de Mostaganem, et qui s’appellera désormais ‘’ la place du 11 décembre 1960’’. En deuxième lieu, le chef de l’exécutif a inspecté le projet de la construction d’un collège à la Salamandre, puis les travaux de l’extension de front de mer du port de plaisance. Il s’est rendu également dans une école primaire. Toujours dans le même sillage des inaugurations, la délégation a visité la partie haute du Derb (centre-ville) qui va se transformer en allées et autres boutiques artisanales. En dernier, une visite a été également effectuée à Diar El Hana où les locaux squattés ont été récupérés pour des fins de la création d’une école pour autistes. Plusieurs moudjahidine furent honorés pour leur glorieux combat pour que vive l’Algérie libre et indépendante à la fin de cette journée commémorative.