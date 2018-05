53 MILLE ‘’FAUX RETRAITES’’ ENCAISSENT UNE PENSION FRANÇAISE : Un retraité algérien de 117 ans percevait sa pension !

Une fraude de plus de 200 millions d’euros au niveau des caisses de retraites française. De « faux retraités » installés en Algérie, au Maroc ou en Italie décédés mais jamais déclarés continuent de percevoir leur pension de retraite. Informé, le Premier ministre, Édouard Philippe, a déclaré, qu’il va faire de la lutte contre la fraude sociale une priorité. L’association des contribuables associés, qui s’est emparée du rapport de la Cour des comptes, tente de mobiliser les contribuables français pour lancer une pétition de quelques milliers de signatures des contribuables pour la remettre au ministère. Selon le rapport de la Cour des comptes, Il y a 53.000 retraités ‘’fantômes’’ à l’étranger qui touche une retraite française dans son pays. ‘’Les caisses de retraite françaises continuent à verser des pensions à des assurés décédés depuis longtemps’’, dénonce la Cour des comptes. ‘’200 millions d'euros par an, c'est le montant estimé des pensions versées à des résidents à l'étranger, rappelle la Cour des comptes, tout en exhortant les caisses de retraite de mieux s'organiser contre la fraude. Pour renforcer son contrôle, la Cour des comptes a recommandé de créer un formulaire unique de certificat d'existence pour tous les régimes de retraite traduit dans les langues des principaux pays de destination, adressé et réceptionné en un seul point, avec des contrôles sur échantillons. Les régimes de retraite pourraient s'appuyer sur les banques pour vérifier l'existence des assurés sociaux et pour recouvrer le versement indu de prestations après décès.