50 scientifiques appellent à une obligation du port du masque

Dans une tribune publiée ce jeudi dans Le Point, ils réclament, "pour la santé de tous", l'obligation "dès aujourd'hui" du port du masque dans le domaine public. Scientifiques, médecins, Prix Nobel... Plus de 50 personnalités ont appelé ce jeudi, dans une tribune publiée dans Le Point, à une obligation du port "d'un masque ou d'une protection faciale". "Il est certain aujourd'hui qu'il n'y aura de sortie du confinement et de victoire contre le Covid-19 qu'avec un port du masque ou écran anti-postillons généralisé. Et ce port généralisé ne peut être qu'obligatoire", indique le texte, signé notamment par le prix Nobel de physique Gérard Mourou, le chef du service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière Éric Caumes ou encore l'ancien président de l'École Polytechnique Bernard Bensaid. "Comme l'exige notre Constitution, nous demandons que le port du masque ou de toute autre protection faciale soit rendu obligatoire dans l'espace public dès maintenant et après la fin du confinement", réclament les signataires, indiquant que "sans protections", le taux de reproduction de la maladie (R0) "restera trop élevé". "Plusieurs études scientifiques concluent que, même sans confinement, le port d'un masque à 80 % ou plus fait descendre le R0 au-dessous de 1, condition nécessaire pour faire reculer l'épidémie. Si plus de 80 % de la population porte le masque, la maladie reculera plus vite", avancent les auteurs de la tribune. L'obligation du port du masque est "un devoir pour le bien commun de tous sans distinction, (...) un devoir de clarification et de détermination et (...) un devoir de cohérence", est-il ajouté, les scientifiques réclament le respect de "quatre principes fondamentaux de notre Constitution" : le principe de précaution, de liberté, de fraternité et d'égalité".