4EME SESSION ORDINAIRE DE L'APW D’ORAN : 600 milliards pour le budget primitif de 2020

La salle de l'hémicycle du siège de la wilaya d’Oran a abrité durant la journée du 23 décembre dernier, la 4ème session ordinaire de l’APW, avec pour ordre du jour, l'approbation du budget primitif 2020. Présidée par le président de l’APW en présence de l'actuel wali d'Oran Djelaoui Abdelkader, des directeurs de l’Exécutif et des élus, cette session a également traité plusieurs points touchant tous les secteurs économiques et administratifs. Dans ce contexte, les autorités de la wilaya d’Oran qui ne prennent pas du tout en compte le côté social ne se soucient pas des effondrements des immeubles ni encore moins des maisons de maîtres et autres bâtisses d'Oran, pour des motifs de négligences. Lors de la dernière session ordinaire de l'APW d'Oran, on a invité tous les responsables et les élus à tous les niveaux de redoubler d’efforts pour concrétiser la réalisation des projets en souffrance et d’obtenir de meilleurs résultats qui contribueront à l’amélioration des conditions de vie des citoyens. Il reste à signaler que la wilaya d'Oran a bénéficié d'une série de projets structurants qui vont permettre de relancer le développement de la wilaya et mettre ainsi fin à certains problèmes posés notamment le logement, l’assainissement, l’eau potable et le gaz. Pour l'heure actuelle, d'importants projets accusent un retard flagrant à l'image des 20000 logements sociaux tous types confondus et le secteur de l'investissement qui peine à retrouver ses marques à cause de la bureaucratie et la lenteur dans les procédures, s'octroie des agréments et du financement surtout. Au cours de cette session, l’Assemblée de wilaya a approuvé le budget primitif de l’exercice 2020 estimé à 600 milliards de centimes. Et après avoir passé au peigne fin , les deux points essentiels de l'ordre du jour, la séance a enfin été levée par le président de l'APW, Méliani qui n'a pas suspendu la séance et ce qu'après avoir approuvé le budget primitif de l'exercice 2020, sachant bien que les membres du conseil national de la Nation en séance plénière à Alger, une fois informés du décès du vice-ministre de la défense nationale, Ahmed Gaid Salah, ont suspendu la séance de suite jusqu'à nouvel ordre conformément au décret présidentiel contrairement aux élus de la wilaya d'Oran qui passent leurs intérêts avant tout pour ne pas s'étaler longuement sur ce sujet.