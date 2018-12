Le Général de Corps d’Armée, vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire Ahmed Gaïd Salah, effectuera, à partir d’aujourd‘hui et jusqu’au 26 de ce mois en cours, une visite de travail et d’inspection en 4ème Région Militaire à Ouargla. Lors de cette visite, Il procédera à l’inspection de plusieurs unités. Il tiendra, également, des réunions d’orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 4ème Région Militaire.