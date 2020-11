46E ANNIVERSAIRE DE CREATION DE L'UNPA : Djerad salue les efforts des agriculteurs

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a salué, jeudi à l'occasion du 46e anniversaire de la création de l’union nationale des paysans algériens(UNPA), les efforts des agriculteurs et des éleveurs et leur souci d'alimenter le marché national en produits agricoles au vu de la conjoncture exceptionnelle actuelle. "Il y a 46 ans, a été créée l'UNPA...un anniversaire qui m'offre l'opportunité de saluer les efforts des agriculteurs et des éleveurs et leur souci d'alimenter le marché national en produits agricoles en dépit de la conjoncture exceptionnelle actuelle", a tweeté le Premier ministre sur son compte officiel. Et d'ajouter:" Je tiens à vous adresser tous mes remerciements. Nous comptons sur vous pour relancer notre économie et atteindre l'étape de l'exportation. Il s'agit là d'un défi à relever grâce à l'esprit collectif".