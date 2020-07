44 MORTS ET 2 300 CONTAMINATIONS DANS LE CORPS MEDICAL : Benbouzid s’alarme du bilan enregistré

Le personnel médical ne cesse d’être impacté par ce nouveau virus, le ministre de la Santé et de la réforme hospitalière le professeur Abderrahmane Benbouzid a évoqué ce mardi 21 juillet, la situation sanitaire exceptionnelle qui sévit en Algérie depuis mars dernier, avec la recrudescence inquiétante des chiffres liés à la pandémie du Coronavirus. En effet, abordant, mardi lors d’une conférence de presse, la situation sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a clairement laissé entrevoir son inquiétude devant les chiffres galopants des contaminations et ceux, tenaces et alarmants, de la mortalité par la Covid19. Sur ce plan, Benbouzid s’est particulièrement attardé sur le bilan inquiétant enregistré au sein des personnels de son secteur, aux premières lignes de la lutte contre l’épidémie, révélant la perte de 44 décès et 2300 cas de contaminations dans le corps médical. Ce décompte macabre est devenu plus fréquent, parallèlement à la courbe haussière des contaminations constatée depuis quelques jours, en effet, le premier responsable du secteur sanitaire en Algérie a dévoilé des chiffres vertigineuses sur les cas de contaminations au sein du personnel de santé depuis l’apparition de la pandémie sur le sol Algérien, l’Algérie a déploré la perte de 44 morts au sein du corps médical tandis que 2300 cas ont été infectés par le virus. Benbouzid a en outre appeler a conjugué les efforts dans une perspective d’amélioration de la santé par la garantie d’un service public de qualité et la protection de tous les citoyens, notamment en cette période d’évolution dangereuse que connait la pandémie du Covid-19, rendant toute fois hommage au corps médical et « les soldats blancs » qui font montre d’une abnégation et d’une bravoure méritoire, tant leur mission s’apparente au sacrifice suprême pour se battre contre un adversaire invisible, dans des conditions difficiles et pénibles. Pour rappel, l’Algérie a enregistré ce lundi 20 juillet, un nouveau record de cas positifs avec 607 nouvelles contaminations, le nombre total des sujets infectés a désormais atteint les 23691, le bilan présenté par le ministère de la Santé a également fait état de 9 nouvelles victimes, pour atteindre un total de 1087 décès depuis l’apparition de l’épidémie en Algérie.