4000 POLICIERS POUR LA SECURITE DES ELEVES : Une rentrée scolaire sous haute sécurité à Oran

En effet, quelque 4000 policiers en tenue officielle et en civil seront mobilisés pour la rentrée scolaire prévue aujourd’hui mercredi 21 octobre. Une rentrée scolaire particulière qui intervient dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Ce plan sécuritaire a pour objectif essentiel de garantir les conditions nécessaires pour le bon déroulement de cette rentrée tant attendue et surtout préserver la santé et la vie humaine des élèves et du personnel éducatif, et ce, avec le respect strict des mesures préventives de protection notamment l’obligation du port du masque, la distanciation physique, respect des places mises à la portée des élèves . Des produits nécessaires de désinfection seront mis à la disposition des agents d'hygiène pour les différentes opérations de nettoyage et de désinfection des salles de classes. Concernant le primaire, la date de la rentrée a été fixée pour le 21 octobre et le 4 novembre pour les autres cycles. Les élèves sont répartis sur 860 établissements scolaires dont près de 590 écoles primaires, 185 CEM et 84 lycées. Ainsi et pour faire face à la surcharge des classes, la rentrée scolaire 2020/2021 sera marquée à Oran par la réception de 14 groupes scolaires primaires, 3 CEM et 2 lycées. D’ici la fin de cette année, 11 autres établissements scolaires seront réceptionnés pour les trois paliers. Pour faire face au problème du transport scolaire et c e dans le cadre des préparatifs, 43 bus scolaires ont été mis à la disposition des élèves des régions isolées des différentes communes de la wilaya d'Oran. Le ministère de l'éducation nationale a dévoilé dimanche dernier les plans exceptionnels pour la reprise des cours dans les écoles primaires au titre de l'année scolaire 2020/2021. Dans ce registre, les directeurs de l'éducation (DE), les inspecteurs et directeurs des établissements scolaires sont appelés à accorder à cette opération toute l'attention nécessaire, et d'élaborer des emplois du temps hebdomadaires adaptables en fonction de la situation de chaque établissement, selon le nombre d'élèves, les groupes pédagogiques, les locaux et de l'emplacement de l'établissement. Ainsi, les écoles primaires travaillant avec un système à vacation unique devront opter pour la double vacation (matinée et après-midi) sans alternance en répartissant les élèves en groupes. Chaque groupe pédagogique devant être réparti en deux sous-groupes, avec maintien du même emploi du temps pour l'enseignant (arabe, français et tamazight).Dans le même cadre, les responsables du secteur de l'éducation d'Oran distribueront quelque 100.000 primes de scolarité (5.000 Da). Ces actions d'aide entrent dans le cadre des mesures initiées par les autorités locales et visant à aider les familles démunies et leur permettre de scolariser leurs enfants et faire face à la déperdition scolaire liée dans plusieurs cas à la pauvreté.