40 AGENTS SUSPENDUS ET 04 MENEURS DE TROUBLES ARRETES : L’aciérie ‘’ Tosyali’’ reprend son activité

Les travailleurs du groupe ont observé plusieurs sit-in ces derniers jours, dont deux devant le siège de la wilaya d'Oran le dimanche et lundi derniers. Le wali d’Oran, M. Mouloud Chérifi a reçu des représentants des travailleurs pour tenter de contribuer à résoudre des problèmes exprimés. Le complexe, avec ses trois unités productives employant 5.000 travailleurs, a connu un arrêt d'activité suite à une grève sur la base de revendications socioprofessionnelles. La direction du complexe a commencé à régler la situation des travailleurs en confirmant d'anciens contractuels, en augmentant les salaires à hauteur de 15 %, en créant une convention collective et en permettant aux travailleurs réunis en assemblée générale d’élire leur section syndicale, a fait savoir M. Khaldoun. En effet, des dizaines de camions attendaient leur tour pour charger le rond à béton, ils sont venus comme d’habitude de plusieurs wilayas du pays. La reprise de l’activité de l’usine a soulagé les chauffeurs de ces camions : ‘’ces nouvelles quantités vont se répercuter positivement sur le prix du rond à béton sur le marché ’’ nous dira un transporteur venu de la wilaya de Sidi Bel Abbès. A l’intérieur de l’usine, les employés algériens et turcs ont repris leurs postes de travail respectifs, alors que des camions, transportant des gendarmes étaient à l’entrée de l’usine, pour faire face à tout nouveau débordement. Reste à connaître le sort des 40 employés suspendus, suite à cette grève. Ces derniers ont protesté avant-hier devant le siège de la wilaya. L’un d’entre eux, interrogé le mardi 30 Avril, a affirmé qu’ils doivent attendre de passer devant un conseil de discipline, pour décider de leur sort. Quant aux autres 04 agresseurs, ces derniers vont être traduits devant le tribunal près la daira d'Arzew pour les délits de trouble à l'ordre public et menace avec des armes blanches. Notons que cette aciérie a été très utile depuis son inauguration et a contribué largement à la résorption de la crise du rond à béton qui se faisait âprement ressentir auprès des entreprises de réalisation de logements et des autos constructrices.