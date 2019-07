4 UNITES ET UNE COLONNE MOBILE DE LA PROTECTION CIVILE SUR LES LIEUX : La forêt de Guertoufa à Tiaret en feu

La direction de la protection civile de la wilaya de Tiaret a mobilise 4 unités et une colonne mobile et lesquelles ont pu maîtriser les feux en temps opportun. L’opération d'extinction de ces feux de forêt s'est étalée sur près de 20 heures où les unités de Rahouia, Oued-Lili, Medroussa ainsi que celles de Tiaret, ont apporté leur précieux concours en collaborant à cette opération combien difficile, eu égard au relief accidenté tout à signaler que les 2 commandants, celui de la protection civile et celui de la conservation des forêts, étaient présents sur les lieux et ont rejoint les équipes de secours, en vue d'apporter leur soutien. A ce titre, 13 camions de toutes catégories et spécifiques à l'extinction des feux ainsi que 60 agents de la protection civile ont été mobilises au cours de cette grande opération, cela en dépit des fortes chaleurs et aussi des vents chauds qui soufflaient. Nos sources indiquent que plusieurs animaux ont péri, plus particulièrement des oiseaux rares et que les origines de ces feux dévastateurs demeurent toujours inconnues. Pour l'heure, la situation a été maîtrisée et selon une source responsable, aucun dégât humain n'a été enregistré et que la superficie ravagée par les feux dont essentiellement des arbres parait dépasser le millier d'hectares et à l'heure où nous mettons sous presse, l'on apprend que les services de sécurité dont la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête approfondie pour élucider les tenants et les aboutissants de ce grand incendie qui a émis, selon des sources sécuritaires, des signes de suspicion illustrant les reflets d'un acte de sabotage. Nous y reviendrons.