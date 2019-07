4 PRESUMES AUTEURS ARRETES : L’affaire du jeune assassiné à Tiaret, élucidée

En effet, les faits remontent à la nuit du 30 mai 2019, lorsque les services d'urgence de l’hôpital «Youssef Damerdji" ont admis le jeune L.M, âgé de 23 ans, lequel était gravement blessé et aurait reçu plusieurs coups au niveau du ventre avec un objet contondant. Ce jeune, encore en vie, aurait déclaré aux médecins qu'il est tombé sur du verre et après avoir subi une intervention chirurgicale, il a été transféré à la polyclinique de Bordj -Bounaama, d’où il est originaire. Après un court séjour dans cette polyclinique, le jeune L.M,a rendu l’âme suite à ses graves blessures et à ce titre, le procureur de la République prés le tribunal de Tiaret, en possession d'autres éléments révélateurs a ordonné aux éléments de la B.R.I de Tiaret d’ intensifier les investigations, qui ont mené à l'identification des 4 présumés auteurs du crime, lesquels sont âgés de 23 à 25 ans et qui sont poursuivis pour d'autres griefs, à savoir: Organisation d’une bande de malfaiteurs, vol qualifié et agressions ainsi que :Coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. Tout à signaler que ces 4 personnes mises en cause ont à leur agenda plusieurs victimes qui ont déposé des plaintes en temps opportun,lit-on toujours dans le communiqué qui précise que le magistrat-instructeur a ordonné la mise sous mandat de dépôt de ces 4 jeunes,présumés-auteur de ce crime crapuleux qui a fait plonger la population de Bordj-Bounaama dans un climat d’inquiétude