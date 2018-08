4 CAS DE ROUGEOLE DEPISTES AUX URGENCES : La rougeole fait des ravages à Mostaganem

Des malades et des parents de malades sans bavettes pour se protéger du virus, des salles de soins, et un Directeur dépassé par les évènements. Fraichement installé, il ne connait même pas son personnel. Heureusement, nous avons rencontré la députée Tekouk Mansouria sur place, qui est intervenue pour inciter les responsables de l‘hôpital à faire le nécessaires et prendre en charge les malades ! Mostaganem ne semble point être épargnée par la rougeole, cette maladie tant redoutable et si contagieuse, 4 cas (dont 2 femmes et de 2 enfants) auraient été dépistés aux urgences de l’établissement public hospitalier de Mostaganem, sise à Tigditt. Les malades paraissaient avoir été très mal pris en charge et il a fallu qu’une députée, Mme Tekkouk Mansouria, présente sur les lieux, intervienne pour que ces derniers puissent être mieux lotis. Présente aux urgences pour des raisons personnelles, la parlementaire, Mme Tekkouk Mansouria, membre de la commission nationale de la santé à l’APN, n’en revenait point de voir des patients, souffrant probablement de la rougeole si mal malmenés et très mal accueillis aux urgences de l’établissement public hospitalier de Mostaganem, sise à Tigditt. Très mal à l’aise d’assister à de telles négligences, cette dernière n’a pu se retenir et a failli se battre pour que les pauvres malades ( 2 enfants et 2 femmes) soient pris réellement en charge et mieux servis . Notons, à ce sujet que la rougeole est une maladie hautement contagieuse et nécessite des mesures préventives pour éviter sa propagation, et l’isolement des personnes atteintes. Malheureusement, ces mesures ne paraissent point être de rigueur aux urgences citées, seul le personnel de santé portait des bavettes, alors que le reste des malades et des accompagnateurs errait sans la moindre précaution dans cette unité des urgences qui parait avoir perdu son nom et ne gardait que celui d’un souk. Notons, également que les urgences sembleraient manquer de produits médicamenteux de première urgence, et que certains autres médicaments sont en rupture depuis des mois.

LES REPONSES DU DSP PAR INTERIM

Le directeur de la santé est en congé ! Son adjoint, nous a contacté pour nous faire part des précisions suivantes : Au sujet de la pharmacie le DSP par intérim, monsieur Benahmed Mohamed a fait savoir qu’un projet d’unité de stérilisation centrale et traitement d’air va être lancé prochainement. Concernèrent l’épidémie de la rougeole, il confirme qu’il existe un seul cas de rougeole seulement confirmé par l’institut pasteur le 26 juin 2018 ; et qu’il n’existe aucun autre cas à travers la wilaya. Pour les vacances du DSP en Tunisie, une information révélée par la député FLN, madame Tekkouk Mansouria , le DSP par intérim , déclare que le DSP Friha Abdelghani et dans sa ville natale( Annaba) et qu’il suit l’évolution de la situation quotidiennement .

Pour rappel, hormis la poliomyélite et le tétanos néonatal, totalement éradiqués, l'Algérie reste toujours menacée par les maladies infectieuses, dont la rougeole qui s'est répandue, selon un bilan du ministère de la Santé, rendu public au mois de Mars 2018 , à travers 13 wilayas avec six décès et qui a fait état de 2.317 cas dont 1.047 à El Oued et 797 à Ouargla.