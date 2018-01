3EME EDITION DU SALON INTERNATIONAL ‘’AGRIPRO’’ : 10 pays au rendez-vous à Oran

Dès sa première édition, le salon ‘’AGRIPRO ‘’a pour ambition de devenir le rendez-vous incontournable de tous les acteurs régionaux et internationaux du monde agricole en leur offrant une tribune unique pour présenter leurs produits, leurs diversités et nouveautés. Sous le haut patronage de Monsieur le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural, ‘’Xposium events’’ organise la 3ème édition du Salon International de l’Agriculture d’Oran ‘’ AGRIPRO Expo ‘’qui se tiendra du 24 au 27 Janvier 2018 au centre des conventions d’Oran ‘’Mohamed Benahmed’’. Cette 3ème édition sera une plateforme unique qui regroupe tous les métiers de l’Agriculture (culture, semence, élevage, phytosanitaire, vétérinaire, matériels…) mais aussi un espace d’échange entre professionnels et amateurs de produits et nouveautés (démo-essai/dégustation/expo).L’objectif est d’accompagner le secteur agricole en plein essor en faisant découvrir ses potentialités et les soutenir en créant un évènementiel professionnel et conviviale en offrant une tribune unique à tous les acteurs régionaux et internationaux du monde agricole pour présenter leurs produits, leurs diversités, et leurs nouveautés. En réunissant institutions, associations et professionnels, AGRIPRO EXPO est l’occasion de faire découvrir les acteurs majeurs du métier à un public de professionnels et d’amateurs, de partager et informer les participants et visiteurs des dernières réglementations et nouveautés du domaine. Cette manifestation économique de dimension internationale, verra pour cette troisième édition , la participation de 10 pays, dont la France, l’Espagne, la Tunisie, les Etats Unis, l’Inde, la Pologne, la Belgique et l’Indonésie qui y participe pour sa première fois . Elle sera rehaussée par l’animation de conférences de haut niveau, présentés par des experts de renom.