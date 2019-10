3EME ASSEMBLEE GENERALE D’AFRIPOL : Concertation sur les moyens de renforcer la coopération policière

Le Directeur général de la Sûreté nationale et président de l'Assemblée générale du mécanisme de coopération policière de l'Union Africaine (Afripol), Khelifa Ounissi s'est entretenu avec les chefs des délégations ayant participé aux travaux de la 3ème Assemblée générale d'Afripol, sur les moyens de renforcer la coopération policière, aux plans bilatéral, régional et international, a indiqué, ce vendredi, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). A l'issue de ces travaux tenus à Alger, M. Ounissi s'est entretenu avec ses homologues et chefs de délégations du Soudan, Guinée, Sierra Leone et Zimbabwe, avec lesquels il a évoqué les moyens de renforcer la coopération policière, aux plans bilatéral, régional et international, "dans l'objectif d'unifier les visions et de coordonner les efforts afin de faire face à toutes formes de criminalité, notamment le crime transfrontalier, le crime organisé et l'extrémisme violent". Les entretiens ont permis "l'examen des moyens du développement des mécanismes d'action entre les polices des deux pays et de leur renforcement dans le cadre d'Afripol", a ajouté la même source.