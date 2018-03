376 CAS DE ROUGEOLE DEPISTES : La hausse est à craindre à Tiaret

Selon une source officielle et responsable au niveau de la direction de la santé et de la population de la wilaya de Tiaret, les services concernés ont enregistré quelque 376 cas de rougeole et dont la majorité sont des enfants et qu’en cas de non-vaccination, ce chiffre sera revu en hausse, indique la même source qui ajoute que les régions limitrophes du chef lieu de wilaya sont les plus touchées ainsi que les daïras de Ksar-chellala et celle d’Ain-Dehab. A ce titre tous les services sont à pied d’œuvre et que tous les staffs médicaux ont été mobilisés pour la prise en charge des patients et au niveau des hôpitaux, certains cas sont sous étroite observation médicale et la plupart ont reçu les soins nécessaires et ont quitté les lits d’hôpitaux et il est à signaler que la propagation de cette épidémie trouve explication dans le refus de vaccination lors des deux campagnes lancées en Décembre et en Mars de l’année passée par le ministère de la santé, confirme notre source.