36903 PERSONNES CONCERNEES PAR LE COUFFIN DE RAMADHAN : Un chiffre énorme à Mostaganem

En prévision du mois sacré de Ramadhan, la Direction de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de Mostaganem a annoncé, que l’opération d’indentification des bénéficiaires du couffin du Ramadhan a été clôturée après avoir procédé à la réactualisation et l’unification des listes. Cette année, après coordination avec les P/APC, les listes des démunis et des nécessiteux ont été mises à jour, a-t-on indiqué. Le nombre à ce jour est de 36903 démunis ce qui déduit une différence de 16689. La Directrice de wilaya dira, en ce sens : ‘’nous avons installé la commission locale de solidarité qui regroupe tous les secteurs d’activités en vue d’accommoder une stratégie concernant la solidarité au niveau de la wilaya’’. Elle a rappelé que le nombre de démunis l’année dernière était de 45232 lesquels ont bénéficié de 52690 packs alimentaires. Pour ce faire, la DASS a opté pour une banque de données étant réservée à cette catégorie de société suite aux orientations du wali, Abdenour Rebhi Mohamed. Pour assurer un repas chaud aux passagers et aux nécessiteux, il a été décidé l’ouverture de 25 restaurants nécessiteux d’où le pack alimentaire est fixé à 5000 DA, a-t-on ajouté. ‘’Cette action de solidarité a été évaluée à 182 millions de DA’’, a-t-elle précisé, avant de conclure que les repas seront unifiés au niveau des 32 communes.