35 hectares de forêts ravagés par le feu à Ain El Kerma

Suite à un incendie déclaré, avant-hier, dans les massifs forestiers de la commune côtière d’Ain El Kerma, 35 hectares ont été ravagés par les feux de forêt , apprend-t-on de source proche de la direction de la protection civile d’Oran. Des équipes de la Protection civile, épaulées par les agents de la Conservation des forêts, ont été mobilisées pour éteindre le feu. Plusieurs heures étaient nécessaires pour maîtriser les flammes, tandis qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce sinistre. Depuis le début du mois de mai en cours, une dizaine de feux de forêt ont été enregistrés. Au total, 15 hectares ont été ravagés. Contrairement aux années précédentes, cette saison, le plan de lutte contre les feux de forêt a été lancé le 1er mai au lieu du 1er juin. Dans ce cadre, une commission de wilaya de lutte contre les feux de forêt a été mise en place et un plan de prévention contre les incendies en milieu forestier a été mis en œuvre, à travers le renforcement des moyens et des équipes de surveillance des feux de forêt. L'objectif de ce dispositif est de rapprocher les secours et la première intervention des forêts pour parer à des catastrophes en cas d'incendie. Un numéro vert (le 041 62 22 22) vient d'être mis en place par la Conservation des forêts de la wilaya d'Oran pour signaler toute atteinte au patrimoine forestier, notamment les incendies (accidentels ou délibérés). Outre la communication au grand public de ce numéro via divers supports (banderoles, panneaux…), des campagnes de sensibilisation seront organisées par les forestiers avec comme objectif : réduire la portion de végétation qui part en fumée durant la saison chaude.