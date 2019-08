30 milliards de dollars dilapidés au ministère du Travail

Ces enquêtes concernent le détournement de l’argent destiné à l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), l’Agence Nationale de gestion du Micro-crédit en Algérie (ANGEM) ainsi que le Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS). Ces affaires concernent trois ministres qui se sont succédé à ce poste entre 2000 et 2019. Cette information a été confirmée par le président de l’Académie nationale de la lutte contre la corruption, qui a révélé au journal arabophone Echorouk que des enquêtes sont ouvertes sur le détournement de l’argent dans les mécanismes mis en place à travers l’ANSEJ, le CNAC et l’ANGEM ainsi que les fonds destinés à l’aide au logement. Selon le président de l’Académie nationale de lutte contre la corruption, Khoutir Zerman, les sommes détournées avoisinent les 30 milliards de dollars pendant les deux décennies allant du premier mandat de Bouteflika à nos jours. Durant cette période, les projets ont été octroyés aux enfants des responsables ainsi qu’aux hommes d’affaires qui gravitent autour d’eux. Il ajoute que l’ex-ministre du Travail de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tayeb Louh n’est pas le seul concerné, deux autres ministres seront convoqués, il s’agit de Mohamed El Ghazi et de Mourad Zemali.