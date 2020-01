30 MILLIARDS POUR L'INVESTISSEMENT DANS LES ZONES D'ACTIVITES : La forêt de Gdyel sera aménagée en site touristique

De sources proches des services de la communication de la wilaya d'Oran, l'on nous informe que le wali d'Oran, Djelaoui Abdelkader vient de dégager une enveloppe financière de 30 milliards pour l’aménagement de 07 zones d’activités à Oran. Ce montant a été débloqué dans le cadre du fonds commun des collectivités locales (FCCL). Une réunion de travail à été organisée tout dernièrement au niveau du siège de la wilaya d'Oran en présence des membres de l'exécutif notamment, ceux de la construction et de l'environnement pour mener des études liées à ces travaux de l’impact environnemental de ces zones d’activités. Cette réunion a permis d’annuler la zone d’activités qui devait être réalisée à Kristel (Commune de Gdyel), «l’étude de l’impact à démontrer que cette zone ne doit pas être réalisée sur place, à cause de l'existence d'une forêt sur les lieux, a fait l'objet de changement de sa vocation initiale de cette zone pour se transformer en zone touristique. Concernant les travaux d’aménagement de ces zones, le directeur de l'urbanisme de l'architecture et de la construction (Duac) effectue actuellement les procédures pour permettre l’entame des travaux d’aménagement qui concernent notamment les travaux des réseaux divers, «ces travaux ont déjà commencé dans la nouvelle zone de Tafraoui. La plupart des travaux seront finalisés dans une période qui n’excédera pas 06 mois, nous avons ciblé les zones qui nécessitent un aménagement urgent, avec éventuellement, une 2eme enveloppe financière, pour finaliser l’aménagement de ces zones’’ à déclarer le wali. Notons qu’Oran est considérée comme ville métropolite méditerranéenne, du fait qu'elle va accueillir prochainement les jeux olympiques et méditerranéens de 2021. La capitale de l’ouest dispose de plusieurs atouts dont un port et un aéroport de classe internationale, d'une situation géographique à proximité des grands axes routiers et ferroviaires et de trois universités. La wilaya de l’ouest du pays est en passe d'opérer sa mue à la faveur de l'excellence des équipements projetés, dont la réalisation d'hôtels de classe internationale et autres infrastructures de grandes importances. Cette tendance à la hausse des investissements privés permet à la wilaya de jouer un rôle de locomotive, soulignent des économistes, qui appellent à l'amélioration du climat d'affaires pour drainer le maximum d'investissements directs étrangers pour la promotion des exportations.