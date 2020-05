30 000 POSTES D’EMPLOI RISQUENT DE DISPARAITRE : Le tourisme frappé de plein fouet par le coronavirus

Lors de son passage ce jeudi à la radio nationale chaine 1, le secrétaire général du Syndicat national des agences de voyages (SNAV), Elias Senouci, n’a pas manqué l’occasion pour parler d’une «situation catastrophique». Il a en effet révélé que pas moins de 3.000 agences de voyages et de tourisme risquent de disparaître dans le sillage de la crise sanitaire. Elias Senouci en veut pour preuve que l’activité commerciale des agences de voyages et de tourisme a été affectée à 100%, et que par conséquent, elles ont été «contraintes de suspendre leurs activités». L’invité de la radio s’inquiète d’autant plus sur les répercussions sur de cette léthargie du secteur du tourisme sur l’emploi. «Si on part du principe que chacune des 3.000 agences de voyages emploie au mois 10 personnes, 30.000 postes d’emploi sont directement menacés», précisé le patron du syndicat des agences de tourisme. Et pour éviter ce terrible scénario qui pointe à l’horizon des agences de voyages, le secrétaire général du SNAV, révèle avoir sollicité les autorités compétentes, notamment le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, et celui des Transports pour prendre en charge les préoccupations soulevées par les voyagistes. L’invité de la radio a évoqué dans cette perspective, un «plan d’urgence» que son syndicat a soumis au gouvernement. Il y proposé notamment «d’exempter les agences de tous les impôts et taxes, ainsi que des cotisations sociales et patronales auprès de la CNAS et de la CASNOS», précise Elias Senouci. Et ce n’est pas fini, les voyagistes réclament également que l’Etat verse aux agences des indemnités pour couvrir les salaires des travailleurs et les loyers. Des revendications à priori logiques du fait que les agences de voyages qui assurent un servi ce public, sont elles aussi victimes du coronavirus.