3 nouvelles compagnies aériennes

Le développement du transport aérien continue de profiter aux compagnies étrangères. Royal Jordanian Airlines, Emirates Airlines, la compagnie émiratie, et l'Espagnole Vueling vont opérer des vols réguliers à l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger à compter du 25 février, a indiqué ce mardi, Tahar Allache, PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires (SGSIA). Invité d’une conférence-débat du quotidien DK News, Tahar Allache a précisé que ces compagnies opéreront respectivement à compter du 25 févier, 1er mars et le 2 avril prochains. « Elles viendront renforcer la capacité des 21 compagnies nationales et internationales opérant déjà à l'aéroport d'Alger », a t il précisé. Par ailleurs, Tahar Allache, cité par APS, a confirmé le renforcement de l’aéroport d’Alger par une nouvelle aérogare en 2018. Le projet comprend la réalisation d'une aérogare pour les passagers, un parking pour les avions, et un parking de stationnement pour les véhicules d'une capacité de pas moins de 4 000 places.