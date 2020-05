3 candidats pour le poste de SG du FLN

Une session extraordinaire du comité central du parti FLN aura bien lieu le 30 mai prochain, soit la date à laquelle prendra fin la mandature de 5 ans de cette instance élue lors du dernier congrès du parti tenu en mai 2015. Les préparatifs vont bon train pour la réussite de ce conclave d’une journée. Avec, notamment, l’intérêt porté sur les profils des potentiels candidats à la succession de Mohamed Djemaï, le tout dernier secrétaire général du parti, avant d’être contraint au retrait, lui qui a été mis sous mandat de dépôt le 21 septembre dernier, poursuivi avec son épouse pour destruction de documents judiciaires et menace par téléphone. Ainsi, trois noms de cadres du vieux Front du pouvoir circulent d’ores et déjà parmi les collectifs des militants, dans une opération qui sentirait le sondage ou, comme c’est coutumier chez le FLN, une simple «diversion» dans l’attente que le «véritable» candidat qui aura l’assentiment du «haut lieu» ne se manifeste et que tous les autres postulants se retirent ou acceptent de se plier au verdict des urnes, scellé d’avance. Il s’agit, selon une source très proche du bureau politique, de Djamel Benhamouda, ex-député de Bordj Bou-Arreridj, de Badji Abouel Fadhl, ex-membre du bureau politique et de Mustapha Kehiliche, ex-député et actuel membre du bureau politique.