3.100 MORTS DANS DES ACCIDENTS DE LA ROUTE EN 11 MOIS ! : 2018, une année meurtrière

L’année 2018 a été l’année la moins meurtrière sur les routes du pays depuis plus de deux décennies, avec une baisse de 8,33% par rapport à 2017”, a déclaré, à la presse, M. Nait El Hocine en marge du lancement, depuis le centre des Conventions d’Oran, d’une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, organisée avec Sonatrach sous le titre “tous concernés, agissons ensemble». De janvier à novembre de l’année écoulée, 3.091 personnes ont perdu la vie et 30.561 autres ont été blessées dans 21.568 accidents de circulation. Durant la même période de l’année 2017, 3.372 morts et 34.133 blessés ont été enregistrés dans 23.532 accidents de la route. Ces chiffres démontrent une baisse de 8.33% du nombre de décès, de 10.46% du nombre des blessés, et 8.35% du nombre d’accidents sur les routes par rapport à la même période de 2017.Cette baisse témoigne, selon le même responsable, de l’intense travail de sensibilisation entrepris par le CNPSR, en collaboration avec la société civile, mais aussi du contrôle très rigoureux entrepris par les services de la sûreté et de la Gendarmerie nationales pour faire baisser le nombre des victimes de la route. Pour lui, il faudrait investir dans le sens de la modification des comportements des conducteurs à travers de la sensibilisation pour mettre un terme aux drames de la route qui endeuillent des familles entières.