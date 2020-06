2e vague du coronavirus ‘’c’est possible’’, selon les scientifiques ?

Une seconde vague de Covid-19 a 90% de probabilité de se déclencher, a estimé dans une interview à Sputnik l’infectiologue japonais Akihiro Sato. D’après lui, le virus pourrait également muter, devenir plus meurtrier et affecter un plus grand nombre de personnes. Dans une interview à Sputnik, Akihiro Sato, infectiologue japonais, a estimé que si la seconde vague de Covid-19 ne se produisait pas, «nous serions chanceux»: «La probabilité d'une deuxième vague d’infections à coronavirus est élevée, elle est d’environ 90%, ce qui signifie que c’est presque certain.» Ce médecin et auteur d'un guide pour Tokyo sur les mesures de propagation des infections en métropole a expliqué qu’il était très difficile de déterminer les délais de cette deuxième vague. «Très probablement, ce sera en automne ou en hiver», a-t-il supposé. «Mais il se pourrait bien que la deuxième vague arrive plus tôt, en juillet ou en août». Akihiro Sato ne partage pas l’avis selon lequel cette deuxième vague ne pourrait pas se produire en été ou que le virus disparaîtrait en cette saison: «En Asie, en Thaïlande, en Amérique du Sud au Brésil, les infections se produisent malgré la chaleur. […] Je crois que la température ou l'humidité de l'air n'a rien à voir avec cela.» Le médecin s’est penché également sur un autre point important concernant les mutations du virus: «Actuellement, il s'est propagé en Amérique du Sud, il peut y avoir des mutations. Il est possible qu'à la suite de mutations, le virus devienne plus meurtrier.»



Envergure d’une seconde vague

Selon un autre spécialiste, Daniel Camus, professeur et épidémiologiste à l'Institut Pasteur de Lille, "la probabilité d'une deuxième vague est faible" à condition que les gestes barrières soient respectés. L'épidémiologiste a alerté : "Il suffirait d'un tout petit relâchement pour que le virus en profite pour infecter une nouvelle partie de la population." Daniel Cohen a assuré que le Covid-19 "continue de circuler à bas bruit et il pourrait revenir pendant l'hiver, comme le virus grippal. Pendant cette période, la faible luminosité fait que nos défenses immunitaires fonctionnent moins bien. Le virus, lui, pourrait trouver des conditions favorables dans le froid et l'humidité. La conjonction des deux pourrait alors entraîner une recrudescence de l'épidémie de coronavirus, d'où la nécessité de trouver un vaccin ou un traitement."Le coronavirus pourrait se réactiver et revenir chez une personne guérie. Le centre de contrôle des maladies infectieuses de Corée du Sud,, a publié des nouvelles inquiétantes. Sur 7329 cas de patients contaminés qui avaient terminé leur quarantaine et avaient été testés négatifs, 163 (soit 2,1%) ont été testés positifs une nouvelle fois. En moyenne, le virus a été retrouvé chez ces patients après 13,5 jours. Pour l'un d'entre eux, la durée qui a séparé la fin de la quarantaine et le retour du virus a été de 35 jours. Environ un tiers des patients testés positifs une seconde fois concernait de jeunes adultes âgés d'entre 20 et 30 ans. L'explication à ce retour du virus n'est pas encore certaine selon les scientifiques. Il pourrait s'agir de tests qui n'auraient pas bien fonctionné, indiquant qu'un patient était guéri alors qu'il ne l'était pas. Autre explication : le virus pourrait se "cacher" dans l'organisme, à des endroits où les prélèvements ne sont pas effectués. Il pourrait alors "hiberner" et revenir plus tard.



Comme dans le passé

Comme dans le passé. Les grandes épidémies de grippe dans le passé ne se sont pas limitées à une seule vague. La deuxième vague de la pandémie de 1918 fut ainsi plus meurtrière que la première. La grippe asiatique H2N2 de 1957 et la grippe de Hong Kong H3N2 de 1968 en ont également connu plus d’une. Les raisons d’une deuxième vague peuvent être nombreuses: le virus se remet à circuler au fur et à mesure que les mesures de confinement sont levées. Ou bien des voyageurs ramènent le virus de l’étranger.