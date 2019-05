2EME REGION MILITAIRE : Gaïd Salah entame une visite de travail

Le général de corps d’armée, vice ministre de la défense nationale, Ahmed Gaïd Salah a entamé hier, une visite de travail et d’inspection à la 2ème Région Militaire. « Dans la dynamique de ses visites périodiques sur le terrain aux différentes Régions Militaires et afin d’inspecter et d’inaugurer quelques projets réalisés dans le cadre du Plan de Développement des différentes Forces, Monsieur le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire a effectué, ce samedi 04 mai 2019, une visite d’inspection et de travail en 2e Région Militaire à Oran », lit-on, d’ailleurs, dans un communiqué du Ministère de la Défense nationale. Dans la dynamique de ses visites périodiques sur le terrain aux différentes Régions Militaires et afin d’inspecter et d’inaugurer quelques projets réalisés dans le cadre du Plan de Développement des différentes Forces, Monsieur le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire a effectué, ce samedi 04 mai 2019, une visite d’inspection et de travail en 2e Région Militaire à Oran. A l’entame et après la cérémonie d’accueil, et en compagnie du Général-Major Meftah Souab, Commandant de la 2e Région Militaire, Monsieur le Général de Corps d’Armée a inauguré un nouveau cantonnement dédié à l’une des unités de Défense Aérienne du Territoire, et a suivi un exposé présenté par le commandant de ladite unité avant d’inspecter ses diverses annexes pédagogiques, administratives et d’hébergement.