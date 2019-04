2EME EDITION DU PRINTEMPS DES METIERS ET DE L’ARTISANAT : Une clôture en apothéose pour les exposants

La 2eme édition de l’exposition de printemps sur les métiers et l’artisanat qui a été organisée au parc d’attraction et des loisirs Mosta Land, a été clôturée le samedi 6 avril 2019, selon la directrice du tourisme et de l’artisanat. En effet, la directrice de l’artisanat, Mme Mammeri Hayat a préparé une sortie sur le terrain pour voir les sites archéologiques, une visite de Mustaga avec la participation de toutes les agences de tourisme, des entreprises hôtelières à travers la wilaya. Dans ce sillage, cette randonnée a vu la collaboration de l’association touristique, la presse locale et la cellule de communication de la wilaya ainsi que l’agence touristique locale a-t-elle rappelé. Cependant , cette excursion permettra de faire connaissance au large public que le tourisme à Mostaganem ne se limite pas uniquement à la saison estivale mais, il y a aussi le tourisme, les différentes saisons de l’année . Du coup, un parcours touristique a été élaboré dans différents endroits historiques, Fort de l’Est, jardin du quartier Arsa, Phare Cap Ivi, Mausolée Sidi Lakhdar Benkhlouf et l’exposition des tableaux du peintre artiste, Said Debladji. Il y a lieu de rappeler que cette manifestation commerciale a regroupé 25 exposants venus de 8 wilayas du territoire national, car c’est une opportunité pour eux d’exposer leurs produits pour les commercialiser. Il faut dire que cette initiative permettra de promouvoir le tourisme dans la wilaya car, Mostaganem recèle des potentialités touristiques par excellence lui permettant de compter sur ce secteur sur le plan économique comme ceux de l’agriculture, de la pêche et de l’industrie.