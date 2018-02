29EME ANNIVERSAIRE DE L'UMA : Le Président écrit à Mohamed 6

Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika a adressé au Souverain du Royaume du Maroc, le Roi Mohamed VI un message, à l'occasion du 29e anniversaire de la création de l'Union du Maghreb arabe (UMA), dans lequel il a réaffirmé l'attachement de l'Algérie à la redynamisation des institutions et structures de l'Union pour la défense des intérêts communs des ses pays. "Votre altesse royale et honorable frère, il m'est particulièrement agréable, à la veille de la célébration du 29ème anniversaire de la création de l'Union du Maghreb arabe (UMA) de vous adresser, au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom personnel, les félicitations les plus chaleureuses et les vœux les meilleurs, priant Dieu, Tout Puissant, de vous combler, ainsi que l'auguste famille royale, de santé et de bonheur et de guider, sous votre direction éclairée, le peuple marocain, frère vers davantage de progrès et de prospérité", lit-on dans ce message.