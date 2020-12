28 INTERVENTIONS ENREGISTREES : Alerte à l’asphyxie au gaz à Mostaganem

Le docteur Rezgui Abdelkader tire la sonnette d’alarme sur le nombre de cas d’intoxication au monoxyde de carbone qui est issu de la mauvaise combustion des diverses sources d’énergies comme le gaz naturel butane ou propane ; fuel domestique, charbon, bois, etc. Pour illustrer l’ampleur de ce problème devenu récurrent à chaque période de grands froids, il donne des chiffres qui donnent à réfléchir et qui interpellent plus d’un. Il a indiqué qu’au cours de la période comprise entre Janvier et octobre 2020, Mostaganem a enregistré 15 interventions et, depuis, à ces derniers, jours ce chiffre a augmenté pour atteindre les 28 interventions dont 25 d’entre elles se sont déroulées à l’intérieur d’habitations et 03 au dehors. Le Docteur A Rezgui a précisé qu’il a été enregistré 05 interventions pour des cas d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) parmi les 12 cas secourus effectivement. Rappelons que les spécialistes de cette question expliquent le mécanisme subtil de « l’intoxication au monoxyde de carbone agit comme un gaz qui remplace l’oxygène dans le sang. Il pénètre dans les globules rouges et empêche ainsi l’oxygénation des cellules. La victime présente alors, le plus souvent un malaise, avec des nausées accompagnées de vertiges et de maux de tête. Ainsi, la personne incommodée par ce gaz trouvera ensuite des difficultés à se déplacer et peut aussi perdre connaissance. Si les secours n’arrivent pas à temps, elle sombrera dans le coma et pourra même mourir en moins d’une heure. »Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation et d’information sur les risques de la mauvaise utilisation des différentes sources d’énergie et surtout, celle du gaz ménager, les accidents de ce genre restent préoccupants, à plus d’un titre et les précautions restent toujours de mise car c’est la seule façon d‘éviter le pire.