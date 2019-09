‘’27..Makla et Sket’’

Un jour, une tasse de café s’est renversée sur la feuille de Droit de réponse d’un grand responsable destiné à Moul Firma et tout le monde à la rédaction a cru voir un diable. La tâche de café s’est agrandie et agrandie jusqu’à ce que le contenu du démenti fût définitivement immergé par le liquide noire du café qui reflète la haine de ce responsable envers Mostaganem, qui l’a hébergé dans une cité résidentielle de la wilaya, qui l’a payé à 12 millions de cts par mois, qui lui a octroyé une belle voiture avec chauffeur et l’a nommé au poste de conseiller alors qu’il n’était qu’un retraité parachuté de Boumerdes ! Pour la première fois, les gens de la rédaction ont poussé un grand soupir de soulagement pour ne pas publier une réponse d’un arrogant en costume d’un ‘’walou’’. Le lendemain, ce sont les amis de Haddad de Mostaganem qui ont la gueule de bois ‘’ Il y a eu trois coups de gueule en une semaine rappelle Moul Chapeau…Droit de réponse mouillé par une tasse de café, amorce la vague de la traque aux scandales de l’Epic Mosta sale, alors que les adversaires luttent entourés de Faceboukeurs près à croquer la chair crue des responsables de cette entreprise qui continue à bouffer l’argent du peuple !’’ Moul Firma, informé par cette nouvelle, remercie la tasse de café et téléphone à son ami ‘’Belayachi Naboussi’’, un patron d’une maison de café au centre-ville pour livrer 30 kg de café gratuitement aux pauvres … invitant Moul Mandjel de faire une virée du côté de cette Epic pour souhaiter un bon séjour à Moul Chapeau à l’hôtel de Sidi Othmane payé aux frais de Zeghmati, pour avoir osé dire qu’à Mostaganem, il n’y pas d’hommes !Moul Firma, toujours sur les traces des dirigeants de l’Epic Mosta propre , pardon, Mosta Sale, vient d’être informé par des amis qu’une tentative d’incendie de quelques archives et d’un stock de lampes LED au niveau du magasin de l’Epic a été avortée suite à l’intervention des services de sécurité, et qu’un rapport sécuritaire carabiné a été envoyé à Alger ! Moul Firma, sans surprise, se réfère au dicton : ‘’il n’y a pas de feu sans fumée ’’ et fait rappeler aux autorités que tôt ou tard, la bombe de l’Epic explosera, et tous les protecteurs des mauvais gestionnaires seront inquiétés. Déjà le parapluie de l’ancien général Belkecir via son frère, chauffeur, promu au poste de chef de service, vient de s’effondrer, et le fameux marché de 17 milliards de LED octroyé à un industriel spécialisé dans la fabrication des fibres optiques et qui n’a aucune relation avec la fourniture des lampes LED , vient d’ouvrir les yeux des enquêteurs, et les centaines de tonnes de sable à coût de milliards extraites et vendues au baron de Tlemcen par une simple autorisation locale alors que la loi exige un accord ministériel, ne pourra passer inaperçue, et l’affaire d’Ain Nouissy en est la preuve. Avant de conclure, Moul Firma, dégouté de jouer à cache-cache, révèle qu’au moment où des jeunes universitaires et diplômés, chôment, l’Epic Mosta Propre ramène des retraités de la wilaya de Boumerdes pour les embaucher dans des postes importants avec un salaire de plus de 12 millions de cts par mois, et voiture de service avec chauffeur et logements de fonction dans la cité résidentielle de la wilaya ! Comme ce vieux retraité, un ancien chef de daïra, ancien président d’APW, en retraite, nommé chef de département de l’Epic de Mosta propre, et cette dame retraitée au poste de directrice des finances, alors que les jeunes mostaganemois

« hittistes », tiennent à longueur de journée les murs, espérant un jour meilleur ! C’est Mostaganem …’’27..Makla et Sket ‘’