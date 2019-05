25 PROPOSITIONS, AFIN DE DEPASSER LA CRISE POLITIQUE ACTUELLE EN ALGERIE : La nécessaire symbiose ANP/AL HIRAK

1.-Les réformes, fondement de la transition socio-économique, impliquent de saisir les tendances réelles de la société algérienne face tant aux mutations internes que mondiales d’analyser avec lucidité les relations dialectiques réformes/démocratie/justice sociale/économie de marché concurrentielle dans le cadre des valeurs internationales, loin de tout monopole public ou privé et les segments de la production de la rente ( Sonatrach) et celui de sa redistribution ( système financier), bouleversant des intérêts. les gagnants de demain n’étant pas forcément ceux d’aujourd’hui, expliquent les résistances au changement des tenants de la rente. Le défi du futur de l’Algérie peut se résumer ainsi : soit une véritable stratégie d’adaptation à ce monde turbulent et instable, de profondes réformes afin de favoriser le développement durable ou une régression de l’Algérie tant dans le domaine économique, social, politique et militaire.

2.-Plus on diffère les réformes institutionnelles et micro-économiques, plus on épuisera les réserves de change. Donc, il y a urgence de trouver des solutions pour éviter la déflagration sociale et économique.

3.- Il est illusoire voire utopique de prévoir l’élection présidentielle pour le 04 juillet 2019 où on assiste déjà à une désobéissance civile tant des présidents d’APC que des magistrats dans bon nombre de wilayas, avec le risque d’un boycott massif ne résolvant en aucune manière la crise qui est avant tout politique, au contraire avec le risque de l’amplifier. L’élection présidentielle doit se tenir rapidement, impérativement avant la fin de l’année, le 04 juillet 2019 étant une impossibilité politique et technique avec les mêmes institutions du passé qui ont favorisé la fraude massive, quitte à accroitre encore plus les tensions avec un taux d’abstention record et isoler l’Algérie de l’arène internationale.

4.- Il est irraisonnable, le temps ne se rattrapant jamais en économie, de demander une transition qui traine en longueur de plus d’une année, avec le risque d’une paralysie économique et sociale avec le risque d’aller au FMI, géré par certaines personnes connues pour leur affinité idéologique : mais que représentent-ils ?

5.-Comme il est utopique de demander à plus de 20 millions d’algériens des représentants traversés par des courants idéologiques contradictoires :comment concilier les ultra gauchistes, les ultra droitistes, les islamistes modérés ou radicaux , les laïcs, les libéraux et les socio- démocrates ect?... devant satisfaire uniquement les socles communs minimums, dont les personnalités rejetées et reconnues immorales appartenant à une justice indépendante de reconnaitre ou pas leur culpabilité. Certaines personnes s’autoproclament les sauveurs, alors que par le passé ils ont eu à gérer la société, ayant conduit le pays par le passé au rééchelonnement des années 1992/1995 et récemment 2000/2018 d’autres dans l’impasse actuelle, n’étant nullement mandatés par cet immense élan populaire.

6.- Devant la gravité de la situation, le vice ministre de la défense nationale Chef d’Etat Major de l’ANP ayant affirmé récemment que toutes les solutions sont ouvertes grâce au dialogue productif, pour trouver rapidement une issue à la crise l’ANP , seule force organisée ,qui devrait accompagner transitoirement afin de revenir rapidement à ses missions constitutionnelles, toutes les forces politiques et sociales, seule voie salutaire pour le pays. Seules l’ANP/forces de sécurité, la seule institution organisée ayant l'adhésion populaire, appartenant à la société de s’organiser en fonction d’affinités politiques et économiques, avec des propositions opérationnelles réalistes, pour être des interlocuteurs crédibles.

7.-Comme recommandé dans nos différentes contributions entre 1992/2018 ( voir www.googl.com) , s’insérant au sein d’un tableau de bord daté et d’une vison stratégique à moyen et long terme , par une refondation de l’Etat (démocratisation) , s’impose une nouvelle réorganisation institutionnelle des fonctions des ministères par des regroupements homogènes et des collectivités locales les mutant en collectivités locales manager créateur de richesses au sein par une réelle décentralisation (regroupement homogènes au sein de cinq à sept éco- pôles régionaux, tenant compte des hauts plateaux, pilotés par des chambre de commerce régionales et pour un espace équilibré et solidaire afin de rapprocher l’Etat du citoyen.

8.-La production d’une culture politique participative, la réorganisation du système partisan, syndical et associatif qui ont de moins en moins d’impacts pour la mobilisation de la société et la promotion de la femme signe de la vitalité de toute société.

9.-réorganiser le champ de l’information et de la communication pour plus de concurrence car l’information en ce XXIème siècle n’est plus le quatrième pouvoir mais le cœur du pouvoir et donc une communication institutionnelle efficiente, pour éviter les rumeurs dévastatrices.

10.-La réforme de la justice par son indépendance, par l’application et l’adaptation du Droit tant par rapport aux mutations internes que du droit international.

11.-Adapter le système éducatif, centre d’élaboration et de diffusion de la culture et de l’idéologie de la résistance au changement et à la modernisation du pays.

12.-La révision du foncier industriel et agricole et une nouvelle politique de gestion de l’eau, cet or bleu qui risque de faire l’objet de guerres fratricides durant le XXIème siècle et concernant d’ailleurs tous les continents mais particulièrement l’Afrique (le cas des eaux du Nil qui traverse plusieurs territoires pour l’Afrique est à méditer).

13.-La réforme du système financier qui est un préalable essentiel à la relance de l’investissement public, privé national et étranger, les banques publiques et privées étant au cœur d’importants enjeux de pouvoir entre les partisans de l’ouverture et ceux de préservation des intérêts de la rente, ainsi qu’une gestion active de nos réserves de change, la réforme du système financier est considérée, à juste titre, comme l’indice le plus probant de la volonté politique de l’Algérie d’ouvrir ou non l’économie nationale à la libre entreprise.

14.-Une nouvelle politique des subventions ciblées pour les plus défavorisés, tant inter-socio-professionnelle qu’inter- régionale pour garantir la cohésion sociale.

15.-Une nouvelle politique du tourisme et des nouvelles technologies l’avenir appartenant à l’intelligence artificielle et au digital qui modèleront à la fois la gestion des institutions étatiques centrales et locales, des entreprises et nos comportements.

16.-Une nouvelle politique salariale et du marché de l’emploi conciliant flexibilité et sécurité, une nouvelle politique par la réunification des caisses de retraite afin d’éviter leur implosion, la solution durable étant le développement des segments productifs et l’intégration de la sphère informelle actuellement dominante devant faire le bilan de tous ces organismes de l’emploi des jeunes qui doivent être unifiés, dont l’impact reste limité.

17.-Une nouvelle politique de l’habitat reposant sur l’efficacité énergétique (de nouvelles méthodes de construction économisant l’énergie) et une urbanisation maitrisée dans le cadre d’une nouvelle politique de l’aménagement du territoire rentrant dans le cadre des éco-pôles régionaux que j’ai suggérée depuis 2000.

18.- Revoir la politique de la gestion des capitaux marchands de l’Etat évitant ces projets de prestige, ces assainissements répétés d’entreprises supportés par le trésor public, renforcer l’autonomie des entreprises publiques dans un cadre concurrentiel, la dynamisation du secteur privé et du partenariat public privé national et international créateur de richesses supposant de revoir impérativement la règle des 49/51% qui devrait s’appliquer qu’aux segments hautement stratégiques à définir, une minorité de blocage de 30% pour certains segments et laisser la libre entreprise pour d’autres.

19.- Favoriser l’apport par des mesures incitatives de nos émigrés à l’étranger qui doivent impérativement contribuer au développement national.

20-.-Une politique clairement définie dans le temps de la transition énergétique (efficacité énergétique, hydrocarbures traditionnelles- énergies renouvelables, pétrole/gaz de schiste sous réserve de la protection de l’environnement) et du nouveau modèle de consommation énergétique, impliquant un nouveau management stratégique de Sonatrach et la nécessaire révision de la loi des hydrocarbures de 2013 inadaptée à la conjoncture actuelle.

21.- Une lutte, dans le cadre d’un Etat de Droit et de la totale transparence, contre le cancer de la bureaucratie et son appendice la corruption, à ne pas confondre avec acte de gestion, passant par la nécessaire intégration de la sphère informelle loin des mesures autoritaires bureaucratiques, représentant plus de 50% de la superficie économique et une profonde moralisation de la société.

22.-Une redéfinition de la politique étrangère devant reposer sur des réseaux décentralisés de la société civile (ONG) et une redéfinition des missions des ambassades (résultat en fonction de l’allocation devises), la place de l’Algérie étant au sein de l’espace méditerranéen et africain.

23.- Tenant compte des nouvelles mutations géostratégiques mondiales, une révision de la politique de la défense/ sécurité intérieure /extérieure, s’adaptant aux nouvelles technologies, l’armement classique tenant à être déclassé, d’où l’importance de la formation adaptée (réseaux d’espionnage par satellites- attaque par drones, cybercriminalité, renseignement pour obtenir des marchés face à des concurrents agressifs, réseaux subversifs facteur de déstabilisation) ; mais la garantie la plus sure de garantie de la sécurité d’un pays passe par la mobilisation de la population et la symbiose Etat-citoyens donc par la démocratisation tenant compte de notre anthropologie culturelle.

24.- Le dialogue est l‘outil par excellence de la bonne gouvernance afin de réaliser les transformations politiques et économiques. La stabilité est conditionnée par de profondes réformes permettant un développement durable. Il s’agit là de l’unique voie que doivent emprunter les Algériens afin de transcender leurs différence et à trouver de nouvelles raisons de vivre harmonieusement ensemble, en tolérant leurs différences.

25.-Face aux derniers évènements, le dernier rapport du FMI concernant l’avenir de l’économie algérienne est inquiétant. D’où des solutions rapides à la crise politique, évitant de s’enfermer dans un juridisme étroit. Du 22 février au 26 avril 2019, les manifestations au lieu de diminuer s’amplifient, devant tirer les leçons rapidement, la rencontre initiée par l’actuel chef d’Etat pour le 22 avril 2019 invitant partis politiques, personnalités et sociétés civiles ayant eu un résultat très mitigé, du fait de la non représentativité des personnes et des partis à cette rencontre. La majorité de la population des 48 wilayas, rejette l’actuel chef d’Etat, l’actuel premier ministre et les composantes de l’actuel gouvernement où des ministres ont été hués lors de récents déplacements, montrant la confiance brisée avec les actuelles institutions, étant dans une impasse politique, nuisible à l'image de l'Algérie tant au niveau national qu'international. Pourtant, attention à ces slogans des courants extrémistes populistes, qui risquent de conduire Al Hirak dans l’impasse : « dégagez tous »., la majorité des fonctionnaires, des cadres tant au niveau de la société civile que de l’ANP/forces de sécurité sont honnêtes, devant à tour prix éviter le vide des institutions ce qui conduirait à l’anarchie profitable aux conservateurs

En résumé, l’ensemble des actions proposées précédemment implique une redéfinition du nouveau rôle de l’Etat dans le développement économique et social et d’une manière claire des relations entre l’Etat et le marché qui doivent procéder d’une démarche pragmatique Espérons comme le souhaite le commandement de l’ANP une solution rapide à la crise politique grâce au dialogue productif, devant étudier toutes les solutions utiles allant vers l’Etat de droit et la démocratie , conditionné par la mise en place d’ institutions crédibles. Face à une situation complexe , je suis persuadé que la symbiose population ANP/forces de sécurité trouveront une solution à la crise actuelle, car la trajectoire actuelle, comme je l‘ai rappelé depuis de longues décennies (voir www.mebtoul Abderrahmane -google.com 1975/2019 ) , contrairement à certains experts organiques, premiers ministres et ministres, qui ont induit en erreur les autorités du pays, qui ne pouvait que conduire à la déstabilisation politique et économique. L’Algérie acteur stratégique au niveau de la région, a besoin de paix et de sécurité car toute déstabilisation aurait une répercussion régionale tant africaine et qu’euro-méditerranéenne (voir nos interviews in American Herald Tribune-USA-26/12/2016 et 11/08/2018 et Africa-Presse, Paris en trois parties 08/09/10 août 2018).