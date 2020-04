237 VIOLATIONS DU CONFINEMENT ENREGISTREES A MOSTAGANEM : La gendarmerie sévit contre les ‘’désobéissants’’

Dans le cadre de la mise en œuvre du décret exécutif 20-69 relatif aux mesures préventives contre le déclenchement de l'épidémie de Coronavirus, et la résolution n ° 465 définissant les mesures dissuasives contre ceux qui enfreignent les mesures exceptionnelles liées au confinement partiel ,instauré depuis le 02 avril 2020 à Mostaganem, à partir de 19h00 jusqu'à 07h00 du matin, les éléments de la gendarmerie nationale de la wilaya de Mostaganem ont enregistré, pendant la période du 03 avril au 08 avril 2020, 237 violations où 102 véhicules, une moto ont été immobilisés. En outre, les contrôles par les patrouilles et points de contrôles mis en place, un peu partout selon un plan de sécurité étudié, ont conduit à l’arrestation de quelque 135 personnes pour violation des dispositions légales et réglementaires relatives au confinement partiel, en vigueur dans le territoire de la wilaya de Mostaganem et contre lesquels il est fait application de sanctions prévues par les textes officiels. Dans ce cadre, la gendarmerie a précisé que les personnes titulaires d’une dérogation spéciale de déplacement n’ont pas été concernées. Le groupement de la gendarmerie nationale de Mostaganem appelle, dans l’intérêt général les citoyens à respecter strictement les mesures préventives visant à endiguer la propagation de ce dangereux virus.