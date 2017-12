2017, l’année de la vidéo contestataire

Les vidéos ou les podcasts sont devenus le moyen approprié pour les jeunes algériens pour exprimer leurs attentes, dénoncer une injustice ou évoquer un phénomène quelconque. 2017 est l’année par excellence des vidéos contestataires qui décrivent les difficultés quotidiennes que vivent les Algériens, notamment les jeunes. Le chômage des jeunes, Harraga, les élections, la dégradation du pouvoir d’achat, la dégringolade de la monnaie nationale, le retour d’Ahmed Ouyahia à tête du gouvernement sont les principaux thèmes traités par ces vidéos contestataires qui se sont imposées sur la scène politique nationale. Le succès phénoménal rencontré par certaines vidéos contestataires a poussé des ministres, des chefs de partis politiques et de personnalités politiques à réagir chacun à sa manière. On peut citer dans ce cadre, la réaction virulente du ministre des Affaires religieuses Mohamed Aissa aux deux vidéos se moquant des élections législatives et appelant à leur boycott réalisées par les deux podcasteurs Anes Tina et DZ Joker. Lui emboitant le pas, le chargé de la communication au Rassemblement national démocratique (RND), Seddik Chihab est allé jusqu’à évoquer la main de l’étranger dans la réalisation de la vidéo « Mansotich » de DZ Joker. Le dernier podcast d’Anes Tina « Rani Zaâfan » publié le mois dernier, n’a pas échappé aux critiques des officiels. En effet, le podcasteur est accusé de générer de l’argent à travers ses vidéos critiques. Les podcasteurs sont devenus une référence politique pour les jeunes algériens. Ils ont, maintenant, le rôle de guides politiques voire des repères. Un rôle qui s’est confirmé le 2 janvier lors des émeutes qui ont éclaté dans la ville de Bejaia pour dénoncer la hausse des prix. Sollicité par des centaines voire des milliers de jeunes, le chanteur engagé du Rap Lotfi DK a contribué efficacement au retour au calme dans cette localité et surtout à éviter que d’autres wilayas ne s’embrasent.