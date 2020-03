20 ans de prison requis contre l’ancien DGSN Hamel

Le procureur de la République du tribunal de Sidi M’Hamed d’Alger a prononcé lundi un réquisitoire sévère contre Abdelghani Hamel, les membres de sa famille ainsi que les autres personnes impliquées dans cette affaire, dont des anciens ministres et des anciens walis. Ainsi, le procureur a requis une peine de 20 ans de prison ferme, la saisie de la totalité des biens et une amende de 8 millions de dinars contre l’ex- DGSN. Contre son épouse, Salima Laânani, le procureur a réclamé 10 ans de prison ferme et la saisie de tous les biens. S’agissant des enfants de Hamel, le procureur a requis 20 ans de prison contre Amiar Hamel, 15 ans de prison contre Chafik Hamel et la saisie des biens, 15 ans de prison contre Mourad Hamel et la saisie des biens et 15 ans de prison ferme contre Chahinez Hamel et la saisie de tous ses biens immobiliers.